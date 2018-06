Vorarlberg: Ländle-Talent Rossi kommt NHL-Traum näher

Das Vorarlberger Eishockey-Talent Marco Rossi kommt seinem Traum von der NHL eine Schritt näher.

Der erst 16-jährige Stürmer, der derzeit noch beim Schweizer Klub ZSC Lions unter Vertrag steht, wurde beim “CHL Import Draft” in der ersten Runde an 16. Stelle von den Ottawa 67’s aus der Ontario Hockey League gedraftet. “Laola1.at” berichtete zuerst.

Demnach werde sich aber erst in den kommenden Tagen zeigen, ob der Vorarlberger tatsächlich in die kanadische Hauptstadt wechseln wird. Zuerst stehen noch Gespräche mit den Zürichern an.