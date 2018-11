Vorarlberg: Kranke Kinder suchen selten Hilfe

Probleme in der Schule haben wohl die meisten Kinder einmal. Immer häufiger stecken dahinter aber ernste, psychische Erkrankungen.

In Vorarlbergs Schulen läuten die Glocken – aber nicht etwa die Pausen-, sondern die Alarmglocken: „Ein ausgewiesenes Viertel der Kinder und Jugendlichen leidet in irgendeiner Form an einer psychischen Beeinträchtigung“, sagt Maria Veraar, Abteilungsleiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Rankweil, im Gespräch mit WANN & WO.