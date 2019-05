Vorarlberg: Krank in der Nacht? Künftig bitte zuerst die 1450 wählen

Der ärztliche Nachtbereitschafts-Dienst wird ab Oktober 2019 neu organisiert. Die telefonische Gesundheitsberatung 1450 wird dann erste Ansprechstelle für Patienten sein.



Der bestehende ärztliche Nachtbereitschaftsdienst wird ab Oktober 2019 neu aufgestellt. Für die Bevölkerung heißt das, dass für gesundheitliche Beschwerden in der Nacht primär die telefonische Gesundheitsberatung 1450 als erste Ansprechstelle kurzfristig erreichbar sein wird. Wenn sich im Rahmen dieser Beratung herausstellt, dass eine zeitnahe ärztliche Abklärung notwendig ist, erfolgt die Vermittlung des Patienten zum eingeteilten Nachtbereitschafts-Arzt direkt durch die telefonische Gesundheitsberatung 1450. Die jeweils eingeteilten Ärztinnen und Ärzte stehen den Patientinnen und Patienten in diesen Fällen für telefonische Beratungen, falls erforderlich für Behandlungen in der Ordination oder wenn notwendig für Hausbesuche zur Verfügung. Der entsprechende Beschluss wurde im Rahmen der Landeszielsteuerung von Land und Sozialversicherungsträgern gefasst.