Vorarlberg: Kraftwerk Alvierbach offiziell in Betrieb genommen

Nach eineinhalbjähriger Bauzeit produziert das Kraftwerk Alvierbach Strom aus Wasserkraft und beliefert rund 1.700 Haushalte mit sauberer Energie.

In unmittelbarer Nähe zur bestehenden Tschapina Bachfassung des Kraftwerkes Alvier der Firma Getzner im Brandnertal entstand in den vergangenen Jahren das Krafthaus für ein neues Kleinwasserkraftwerk der illwerke vkw AG. Rund 8,2 Millionen Euro investierte der Vorarlberger Energiedienstleister in den Bau der Anlage. Das Wasser des Alvierbachs wird über eine rund 3,1 Kilometer lange Druckrohrleitung zum Krafthaus geleitet und dort über eine sechsdüsige Peltonmaschine abgearbeitet. Das Kraftwerk erreicht ein Regelarbeitsvermögen von bis zu 8,5 Gigawattstunden, das entspricht dem Energiebedarf von rund 1.700 Haushalten.