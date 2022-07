Vorarlberg: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

Am Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. Beim Unfall waren zwei Kinder beteiligt.

Am 16.07.2022 um 17.05 Uhr fuhr ein 36-jähriger, in Deutschland wohnhafter Pkw-Lenker auf der Moosmahdstraße in Dornbirn in nördlicher Richtung. Im Pkw befanden sich neben dem Lenker eine weitere Person und zwei Kinder. Auf Höhe der Hausnummer 34 kollidierte der Pkw aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden 27-jährigen, in Dornbirn wohnhaften Radfahrer.