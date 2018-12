Vorarlberg: Kokser ohne Führerschein liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Polizei Vorarlberg missachtete ein Autofahrer in Dornbirn die Kontrollstelle und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Zwölf Anzeigen

Insgesamt führte die Polizei bei Schwerpunktkontrollen in den Bezirken Bregenz und Dornbirn in der Nacht zu Samstag 280 Alkoholtests durch. Sieben alkoholisierte Fahrzeuglenker wurden an der Weiterfahrt gehindert. Weitere fünf Fahrzeuglenker mussten aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie offenbar durch andere Suchtmittel beeinträchtigt waren. Alle betroffenen Lenker werden bei den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften angezeigt.