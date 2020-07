Vorarlberg: Körperverletzung in Hohenems - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Sonntag wurde ein Mann von einem Unbekannten mehrfach ins Gesicht geschlagen.

Am Sonntag gegen 01:05 Uhr kam eine 47-jährige Frau in Hohenems im Bereich der Schillerallee 11 zu Sturz. Nachdem ihr der männliche Begleiter aufgeholfen hatte, wurde dieser plötzlich von einem unbekannten Mann, welcher ebenfalls in Begleitung einer Frau war, attackiert. Dabei schlug der Täter etwa 2 - 3 Mal mit der Faust in das Gesicht des Opfers. Im Zuge einer anschließenden verbalen Auseinandersetzung zwischen den Kontrahenten, schlug der unbekannte Mann erneut 5 - 6 Mal mit der Faust auf das Opfer ein, wodurch dieses das Bewusstsein verlor.