Vorarlberg: Kinderpornoprozess am Landesgericht

Die Liste der Straftaten ist lang, die Vorwürfe schwer und dass, obwohl sich Täter und Opfer im echten Leben nie begegnet sind.

„Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen“, das ist nur einer der Vorwürfe gegen den 40-jährigen Angestellten. Der verheiratete Mann ist unbescholten, hat selbst zwei Kinder im Teenageralter und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Interessant an dieser Anklage, zu welcher der Beschuldigte bislang weitgehend geständig war, ist, dass die sexuellen Handlungen ausschließlich über das Internet stattgefunden haben.

13-Jährige „erpresst“

Bei der 13-Jährigen gelang es ihm offenbar, ein relativ harmloses Bild von dem Mädchen zu ergattern. Er soll gedroht haben, das Bild online zu stellen, wenn sie nicht weitere Bilder schicke. Der Mann soll den Druck erhöht haben, woraufhin das Kind schlussendlich aus Angst weitere Dateien übermittelte. So gelangte er in den Besitz von Sequenzen, auf denen das Mädchen an sich selbst sexuelle Handlungen mit Bundstiften, Haarbürsten und dergleichen vornahm. Anschließend soll der Mann die Bilder im Internet anderen Usern weitergeschickt und geprahlt haben, was er mit einer 13-Jährigen alles machen kann.