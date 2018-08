Vorarlberg: Kinderonkologie-Frage vor der Lösung

Das Gespräch zwischen Landesrat Bernhard und den Verantwortlichen der Klinik St. Gallen hat sich offenbar gelohnt. Bernhard will laut "VN" in einem Monat ein Ergebnis präsentieren.

Vor einigen Wochen vereinbarte Vorarlbergs Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) ein Treffen mit den Verantwortlichen der Klinik St. Gallen, um mögliche Kooperationen mit der Kinderkrebsstation in Dornbirn zu besprechen. Am Mittwoch war es so weit, und der Landesrat hat einige Ideen und Vorschläge aus der Schweiz mitgebracht, wie er auf VN-Anfrage bestätigt. Details möchte er noch nicht nennen, allerdings ein Datum: “In spätestens einem Monat möchten wir alles geprüft haben. Dann wissen wir, was wir aufstellen.” Sobald das der Fall ist, möchte er es den betroffenen Eltern erzählen, bevor er damit an die Öffentlichkeit geht. “Es ist wichtig, dass bei diesem Thema keine Missverständnisse auftreten”, begründet er seinen Schritt.