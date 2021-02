Der Landtag tagt am heutigen Mittwoch.

Vorarlberg: Kinder in der Krise - Landtag diskutiert Situation

In der Landtagssitzung am Mittwoch wird in der Aktuellen Stunde die Situation von Kindern und Jugendlichen während der Pandemie.

Die Aktuelle Stunde in der kommenden Landtagssitzung am Mittwoch, 3. Februar 2021, ab 9.00 Uhr, widmet sich dem turnusmäßig von den Grünen vorgegebenen Thema „Kinder und Jugendliche stärken“.

Im Anschluss folgen die Debatte und Beschlussfassung zu folgenden Gesetzen:

Durch die Änderung der Landesverfassung , des Gesetzes über den Landesvolksanwalt und des Antidiskriminierungsgesetzes werden die Aufgaben des Landesvolksanwaltes im Rahmen der präventiven Menschenrechtskontrolle nach OPCAT (Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe) und der UN-Behindertenrechtskonvention auf die Volksanwaltschaft übertragen. Die Möglichkeit des Landesvolksanwaltes, über einzelne Wahrnehmungen jederzeit an den Volksanwaltsausschuss des Landtages zu berichten, soll erhalten bleiben.

, des und des werden die Aufgaben des Landesvolksanwaltes im Rahmen der präventiven Menschenrechtskontrolle nach OPCAT (Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe) und der UN-Behindertenrechtskonvention auf die Volksanwaltschaft übertragen. Die Möglichkeit des Landesvolksanwaltes, über einzelne Wahrnehmungen jederzeit an den Volksanwaltsausschuss des Landtages zu berichten, soll erhalten bleiben. Die Anpassung des Campingplatzgesetzes erhöht die im Zusammenhang mit der Aufstellung von Zelten und Wohnwagen bestehende Größenbeschränkung für die auf Standplätzen zulässigen Anlagen von 35 m² auf praxisnähere 45 m². Überdies soll künftig die Anzahl der Dauerstandplätze (ohne Mobilheime und Bungalows) auf maximal 50 % der Anzahl aller Standplätze des Campingplatzes begrenzt werden.

Dringliche Anfragen machen die VP zu den Auswirkungen der Pandemie auf das Ehrenamt sowie zur Unterstützung des Landes von besonders betroffenen Vereinen und NEOS betreffend Kürzung bei gestützten Elterntarifen namhaft.

Weitere Debattenschwerpunkte auf der Tagesordnung der ersten Landtagssitzung in diesem Jahr: