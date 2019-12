Vorarlberg: Kater Ricky von Nachbarn aus Abwasserrinne gerettet

Großes Glück hatte der kleine Kater Ricky in Oberdafins. Er steckte mit seinem Kopf in einem Kanalrohr fest. Nachbarn hörten sein Miauen, konnte ihn schließlich orten und in letzter Minute befreien.

Kater Ricky wurde gegen 6 Uhr in der Früh aus dem Haus in die Kälte gelassen. Vier Stunden später hört die Nachbarin ein Miauen, das sie nicht genau orten kann. Zuerst vermutete sie eine Katze im Schacht einer Dachrinne. Dann entdeckt sie das Kätzchen in einem Kanal vor dem Haus. Mit schwerem Geschütz befreien sie das Tier aus seiner misslichen Lage.

Sie erkennen die Nachbarskatze und informieren den Besitzer. Der erst fünf Monate alte neugierige Kater muss durch eine Öffnung in die Abwasserrinne gelangt sein und blieb dann mit dem Kopf voraus in einem Rohr stecken. Nach der Erstversorgung wurde Ricky in die Katzenklinik gebracht. Die Tierärztin stellte eine starke Unterkühlung fest. "Hätte die Nachbarn Ricky nicht gefunden, wäre es aus gewesen. Ich bin den Nachbarn sehr dankbar dafür", so Katzenbesitzer Edwin Marte gegenüber ORF Vorarlberg.