Vorarlberg: Karrenseilbahn wieder in Betrieb

Mit der Beendigung der gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsarbeiten an der Karrenseilbahn, nahm diese heute, 21. März mit dem Sommerfahrplan wieder den Betrieb auf.

Seite heute Donnerstag, 21. März, ist die Karrenseilbahn seit 9 Uhr morgens wieder in Betrieb. In den vergangenen Wochen fanden die gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsarbeiten statt. Unter anderem wurden die Tragseile ca. 20 Meter in die Talstation gezogen, um die beanspruchte Stelle auf dem Seilschuh der Stütze zu entlasten.