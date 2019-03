Vorarlberg: JUNOS bestätigen Fabienne Lackner

Beim jährlichen Landeskongress der JUNOS (Junge liberale NEOS) am vergangenen Samstag wurde der Vorstand neu gewählt.

Fabienne Lackner ist bereits das zweite Jahr in Folge Vorsitzende der JUNOS Vorarlberg. Lackner sieht ein Bedürfnis der Jugendlichen an Mitbestimmung: „Gerade in den letzten Jahren ist aufgrund der politischen Lage der Bedarf an einer liberalen und mutigen Jugendorganisation enorm gewachsen, die Themen und Missstände anspricht und an Lösungsvorschlägen aktiv mitarbeitet. Gemeinsam werden wir uns für ein generationengerechtes, liberales und fortschrittliches Vorarlberg einsetzen“, erklärt Lackner zu ihrer Wiederwahl.