Vorarlberg: Junge Mutter mit Brotmesser bedroht

Feldkirch - 22-Jähriger muss einen Monat in Haft, dann ist er frei.

Seit einiger Zeit kriselt es in der Beziehung des 22-jährigen Italieners und der Mutter seiner Kinder. Einst waren sie ein Paar, doch nun steht Streit an der Tagesordnung. Ende Oktober eskalierte dieser in Dornbirn und der junge Mann hielt der Frau ein zwanzig Zentimeter langes Brotmesser mit gezackter Klinge an den Hals. Es kam zu einem Gerangel, der Mann schlug die Ex-Freundin und drohte ihr. Sie wurde leicht verletzt.