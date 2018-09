Vorarlberg: Jugendlicher (16) klaut Geld aus offenem Auto

Ein 16-Jähriger wird verdächtigt, am vergangenen Freitag in Schruns Geld aus einem Auto gestohlen zu haben.

Wie die Polizei berichtet, soll der 16-Jährige am Freitag gegen 18.15 Uhr in ein unversperrt vor einem Mehrparteienhaus abgestelltes Auto in Schruns eingestiegen sein. Nachdem er das Auto durchsucht hattte und dabei 200 Euro erbeutete wurde er von der 69-jährigen Besitzerin angetroffen.