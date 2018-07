Vorarlberg: Judenwitze und „Jagd auf Flüchtlinge“

Unteroffizier muss heute Rede und Antwort stehen – Plädoyers eröffnen Prozess.

Am Landesgericht Feldkirch hat heute der Prozess gegen einen 42-jährigen Vorarlberger Unteroffizier begonnen. Staatsanwältin Konstanze Manhart begann das Verfahren mit dem Eröffnungsplädoyer und hier kam bereits einiges an Vorwürfen zur Sprache. „Der Angeklagte erzählte bei seinem Geburtstag den Judenwitz: ‚Je größer der Jude, desto wärmer die Bude‘“, führt Manhart den angeblichen Verstoß gegen das Verbotsgesetz aus. Offenbar fand der Beschuldigte die Verbrennung der Ermordeten belustigend, so die Anklage. Der Angeklagte selbst bestreitet dies. Er könne sich nicht erklären, wie es zu dieser Behauptung kommt, so der Unteroffizier. Er habe den Witz erstmals aus der Anklage. Er habe zwar einen Judenwitz erzählt, der nicht viel besser sei, aber der in der Anklage erwähnte, entspreche nicht der Wahrheit. Die Situation habe sich hochgeschaukelt, zuerst „normale Witze“, dann rassistische Witze, dann Judenwitze. Rückblickend sei das nicht gut gewesen, so der Angeklagte.