Vorarlberg: IV-Geschäftsführer Burtscher gibt Amt ab

Nach zehn Jahren als Geschäftsführer der Industriellenvereinigung gibt Mathias Burtscher sein Amt im Sommer ab.

Wie Mathias Burtscher am Mittwochmorgen bekannt gab, wird er das Amt des Geschäftsführers der Industriellenvereinigung Vorarlberg im Juli 2021 übergeben. "Ich bin sehr dankbar, dass ich heuer im Sommer ein ganzes Jahrzehnt diese spannende, erfüllende und verantwortungsvolle Aufgabe des Geschäftsführers der IV-Vorarlberg ausüben durfte", so Burtscher in einer Aussendung. Nach zehn Jahren sei es an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu stellen - welche das sein werden, sei noch offen.