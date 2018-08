Vorarlberg: Ire geht mit Faustschlägen auf Autofahrer los

Nenzing - Ein durchaus außergewöhnlicher Fall von Körperverletzung ereignete sich am Sonntagabend in Nenzing.

Ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Bludenz hielt sich am Sonntagnachmittag in einem Lokal in Nenzing auf. Dort lernte er einen 42-jährigen Mann aus Irland und einen 24-jährigen Mann aus Großbritannien kennen. Am späten Nachmittag erklärte sich der 52-Jährige bereit, beide Männer in seinem Pkw ein Stück weit mitzunehmen, da deren Unterkunft auf seinem Heimweg lag.