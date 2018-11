Vorarlberg: Irdische Helfer für Frau Holle im Auenfeld

"Run of Fame“ ist eine Rundreise über rund 18.000 Höhenmeter und 65 Abfahrtskilometer vom Warther Dorfzentrum zur Rendlbahn in St. Anton und zurück.

Mobile Super-Schneekanonen

Während in Warth rund 40 Hektar beschneit werden, kann man sich bei den Skiliften Schröcken mit einem Bruchteil davon begnügen, weil es hier praktisch nur um die Beschneiung der wichtigen Piste im Auenfeld geht. Statt mehr als 100 Schneigeräten in Warth, sind es am Südhang des Salobers nur 15 Supersnow-Kanonen. „Diese sind“, so Klaus Wiethüchter von den Skiliften Schröcken im Gespräch mit der VN-Heimat, „nicht fix installiert, sondern mobil, das heißt, sie können mit Pistengeräten an den jeweiligen Einsatzort transportiert werden.“ Dabei geht es vor allem darum, am Anfang der Saison, wenn die Temperaturen entsprechend tief sind, ausreichend Schneedepots anzulegen, die am Saisonende, wenn die Sonne den Schnee auf den Pisten wie Butter schmelzen lässt, sicherstellen, dass das Auenfeld weiß bleibt.