Vorarlberg: i+R investiert 7 Mio. Euro in Produktionsanlagen

Nach dem Um- und Zubau in den Jahren 2013/14 und der Einführung der 3D-Werksplanung investierte das i+R Holzbau nun in drei CNC-Anlagen für die Produktion von Holzelementen, Dachkonstruktionen und Fassaden. Insgesamt wurden rund sieben Millionen Euro aufgebracht. Ab Herbst bildet der Betrieb Zimmereitechniker aus.

“Als ersten Schritt haben wir im Jahr 2012 in der Werksplanung von 2D auf 3D umgestellt”, erläutert Hermann Böhler, Geschäftsführer der i+R Holzbau GmbH, den Innovationsprozess. Dies sei die Voraussetzung für das sogenannte Building Information Modeling (BIM). BIM ist ein digitales Gebäudemodell, an dem die Projektbeteiligten (Architekt, Bauherr, Haustechnik, Facility Manager usw.) gemeinsam arbeiten und dieses realisieren. “Das Augenmerk liegt jetzt viel mehr in der Planung. Nur wenn alle Details durch die Kollisionskontrolle bestätigt werden, kann das Werkstück in die Produktion”, erklärt Böhler.