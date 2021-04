Vorarlberg: Insgesamt 106 Neuinfektionen am Dienstag

Das Dashboard des Landes verzeichnete bis Dienstagmitternacht 106 Neuinfektionen und 75 Genesungen. Am Mittwochmorgen galten genau 1.400 Menschen als aktiv positive Corona-Fälle.

Stand Mittwoch 8 Uhr: Laut Dashboard des Landes standen bis Dienstagmitternacht 106 Neuinfektionen 75 Genesungen gegenüber. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag bei 174.



