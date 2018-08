Vorarlberg: Immer mehr Opfer von "Geister-Roaming"

Feldkirch - Viele Vorarlberger erhalten trotz deaktiviertem Roaming Datenrechnungen.

Mit seinen Handyrechnungen kann der Schwarzacher Gerold Hasenburger (30) fast sein Wohnzimmer tapezieren. X-fach summieren sich da Beträge im Cent-Bereich. Anfangs suchte der angehende Konstrukteur bei einem großen Vorarlberger Unternehmen in Grenznähe die Schuld bei sich selber. “Aber nach der zweiten Rechnung habe ich bei Drei angerufen.” Sein Mobilfunkanbieter beschied ihm, dass er dem sogenannten “Geister-Roaming” zum Opfer falle. Da könne man nichts machen. Er arbeite eben in Grenznähe.

Für AK-Konsumentenschützer Paul Rusching ist die saloppe Antwort nichts Neues. “Die Mobilfunkbetreiber hüllen sich in Schweigen”, kritisiert Rusching. Es geht ja auch nicht um große Beträge. Aber in Österreich sind mehr als 14 Millionen Sim-Karten in Umlauf. “Das läppert sich.” So wie bei Gerold Hasenburger. Dem bot “Drei” eine Kulanz von 20 Euro an. Inzwischen sitzt er auf einer Gesamtrechnung von 151,50 Euro. Die AK Vorarlberg hat sich seines Falles angenommen.