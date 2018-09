Vorarlberg: Im Wald herrscht Alarmstufe Rot

Vor allem im Walgau verursachen Borkenkäfer derzeit große Schäden. Die Plage könnte sich jedoch auch auf andere Regionen ausbreiten warnt ein "NEUE"-Bericht.

Der heiße und trockene Sommer macht den Wäldern in Österreich zu schaffen. Auf rund 38 Millionen Euro beziffern die Verantwortlichen im Forstbereich den Schaden. Hauptverantwortlich ist laut einem Bericht der “NEUE” vor allem der Borkenkäfer. Auch in Vorarlberg richten die Insekten laut Thomas Ölz erheblichen Schaden an.