Vorarlberg im Griff wechselhafter Witterung

Die kommende Woche bringt für Vorarlberg eine Mischung aus Regen, Wolken und etwas Sonne. Mit einer fallenden Schneefallgrenze und schwankenden Temperaturen bleibt das Wetter unbeständig.

Regen, Wind und milde Temperaturen

Montag: Trotz einigen trockenen Phasen am Vormittag wird der Regen am Nachmittag wieder häufiger. Schnee ist nur noch oberhalb von etwa 2400 Metern zu erwarten. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Südwest. Die Temperaturen bleiben mild und erreichen Höchstwerte von 10 bis 15 Grad. In der Nacht halten die milden Temperaturen zwischen 7 bis 11 Grad an, wobei der Himmel von vielen Wolken bedeckt bleibt und Regen fällt.