Vorarlberg: Illwerke/VKW nimmt neues Kraftwerk in Betrieb

Der Vorarlberger Energiekonzern Illwerke/VKW hat am Freitag mit dem Rellswerk ein neues Pumpspeicherkraftwerk in Betrieb genommen.

Das nahezu vollständig unterirdisch ausgeführte Kraftwerk im Gemeindegebiet von Vandans ergänzt das bestehende Lünerseewerk und kostete rund 38 Mio. Euro, so die Vorstände Helmut Mennel und Christof Germann in einer Aussendung.

Das Rellswerk der Illwerke AG gehört zur Werksgruppe “Obere Ill-Lünersee” und bringt eine Gesamtpumpleistung von bis zu 15 Megawatt sowie eine maximale Turbinenleistung von 12 Megawatt. Erste Ideen zum Bau gab es bereits in den 1980er-Jahren, nun wurde das Projekt in rund vier Jahren Bauzeit umgesetzt. Das am oberen Rellsbach gefasste Wasser wird in einem 44.000 Kubikmeter großen Ausgleichsbecken zwischengespeichert und über eine unterirdische Druckrohrleitung weiter in den Lünersee gepumpt, wo es dann im Lünerseewerk genutzt wird.