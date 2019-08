Vorarlberg: Hysterische Schlumpfine und wilde Wikinger vor Gericht

Geldstrafen für drei Faschingsnarren, die tätlich gegen einschreitende Polizisten vorgegangen sind.

Er freue sich schon auf den nächsten Fasching, merkte Richard Gschwenter am Ende der Verhandlung ironisch an. Gestern hatte der Strafrichter des Landesgerichts Feldkirch wieder einmal das aggressive Verhalten von alkoholisierten Faschingsnarren zu beurteilen. Er sprach drei Angeklagte, die im Februar nach einem Faschingsumzug in Lauterach in einem Festzelt tätlich gegen einschreitende Polizisten vorgegangen waren, wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt schuldig und den Erstangeklagten auch noch wegen tätlichen Angriffs auf einen Beamten und schwerer Körperverletzung an einem Beamten.