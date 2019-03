Vorarlberg: Hydro Extrusion-Produktion in Nenzing steht weiterhin teilweise still

Seit Dienstag steht ein Teil der Produktion des Aluminium-Herstellers Hydro Extrusion in Nenzing aufgrund eines groß angelegten Hacker-Angriffs still. Derzeit wird fieberhaft daran gearbeitet, die Systeme wieder in Betrieb zu setzen.

Wie der Mutterkonzern Norsk Hydro in Norwegen laut ORF Vorarlberg bestätigt, sei die Ursache bereits gefunden worden. Die Sicherheitsbehörden seien über den Angriff, der vermutlich aus den USA kam, informiert. Schritt für Schritt sollen nun alle Werk des Konzerns wieder in Betrieb genommen werden, wann das in Nenzing der Fall sein wird, ist noch nicht bekannt.

Viele Mitarbeiter des Tochterunternehmens Hydro Extrusion in Nenzing sind am Mittwoch nicht zur Arbeit erschienen, das Unternehmen ist weiter offline. Hinweisschilder weisen die zur Arbeit erschienen Arbeiter darauf hin, ihre Laptops bis auf weiteres nicht mehr einzuschalten.

Die Geschäftsleitung des Konzerns will derzeit nicht preisgeben, ob die Hacker versuchen, das Unternehmen zu erpressen.