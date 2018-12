Vorarlberg: Hotel in Riezlern evakuiert

Mittelberg - Ein Elektro-Verteilerkasten in einem Hotel im Kleinwalsertal geriet in der Nacht auf Montag in Brand. Das Hotel musste evakuiert werden.

In einem Sicherungskasten eines Hotels kam es in der Nacht auf Montag aufgrund von Wassereintritt zu einer Brandentwicklung, wodurch die installierte Brandmeldeanlage ausgelöst hat, berichtet die Feuerwehr Riezlern. Durch die aufgeschaltete Anlage auf die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle wurde die Feuerwehr Riezlern um 1.27 Uhr alarmiert.