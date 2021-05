"Vorarlberg hot Talent": Das Video zum Benefiz-Event

"Vorarlberg hot Talent", zweite Runde: Die Benefizveranstaltung zugunsten des von der Caritas geförderten Straßenkinderprojekts in Äthiopien wurde am Pfingstmontag in Form einer "Watch-Party" ausgestrahlt.

Die Jugendbotschafterinnen der Caritas Auslandshilfe wollten als Organisatorinnen des Events auch heuer Talenten aus dem ganzen Land eine Bühne bieten – gerade in Zeiten, in denen Live-Auftritte nicht möglich waren. So wurde ein bunter Mix mit Musik, Poetry-Slam und Tanz organisiert, Moderator Markus Linder sowie Philipp Mück rückten diese ins beste Licht. Mit dabei waren unter anderem David Bernsteiner und die Band Nevermind sowie ein Gastauftritt von Philipp Lingg & Philipp Kanjo. In der Jury gaben Kerstin Formanek (Vorarlberger Gemeindeverband), Michael König (EZA Land Vorarlberg) sowie Singer-Songwriterin Nnella wertvolles Feedback. Auch zwei Jugendbotschafterinnen, Corinna Heinzle und Antonella Oyhenart, waren auf der Bühne vertreten.

Kunst wird zu konkreter Hilfe

Was einerseits für einen unterhaltsamen Abend sorgte, ermöglicht andererseits ganz konkrete Hilfe im Straßenkinderprojekt PROCS (der Begriff steht für Protection. Respect und Opportunity für Children on the Street) in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Dieses wird von der Caritas Auslandshilfe wesentlich unterstützt. "Mit dem Erlös der Veranstaltung werden die Kinder des Projekts PROCS gefördert – damit auch sie ihre Talente entfalten können!"

Spenden statt Eintrittsgelder

Alle Teilnehmer*innen verzichteten auf eine Gage. Anstelle verkaufter Eintrittskarten konnte bei der Watch-Party gespendet werden, die Einnahmen kommen zu hundert Prozent Projekten in Äthiopien zugute.