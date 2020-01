Vorarlberg: Hohenemser VP wählt Spitzenkandidaten

Gerhard Stoppel wurde beim Stadtparteitag einstimmig zum Spitzenkandidat der Liste "Hohenemser Volkspartei - Team Gerhard Stoppel" gewählt.

Seit 22 Jahren arbeitet Gerhard Stoppel als Justizwachebeamter, 2018 übernahm er die Nachfolge als Stadtrat für Umwelt, Abfall, e5, Forst- und Landwirtschaft in Hohenems. Am Dienstag wurde Stoppel im Rahmen des Stadtparteitages zum Spitzenkandidaten der Liste "Hohenemser Volkspartei - Team Gerhard Stoppel" für die Gemeinderatswahl im März gewählt.

"Wir möchten faire Sachpolitik für Hohenems und unser Ziel ist es, bei den Wahlen am 15. März wieder die treibende Kraft in der Hohenemser Stadtvertretung zu sein", so Stoppel in seiner Rede.