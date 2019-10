Vorarlberg: Hirschmann Automotive braucht einen Finanz-Geschäftsführer

Aufgrund von Auffassungsunterschieden über die zukünftige Entwicklung des Industriebetriebes mit 5.500 Mitarbeitern haben sich der langjährige Finanz-Geschäftsführer Thomas Mayer und der Hirschmann-Aufsichtsrat über eine einvernehmliche Trennung verständigt - die Stelle soll nachbesetzt werden.

Knalleffekt beim international tätigen Vorarlberger Automobilzulieferer Hirschmann Automotive GmbH in Rankweil. Nach wpa-Informationen aus der Belegschaft ist der langjährige Finanz-Geschäftsführer und CFO Thomas Mayer (Jg. 1967) überraschend und einvernehmlich aus dem Unternehmen ausgeschieden. Mayer bekleidete diese Position seit dem Jahr 2007.

Das Unternehmen befindet sich über Zwischengesellschaften im Eigentum der Vorarlberger Unternehmer Franz und Roman Rauch. Roman Rauch bestätigte auf wpa-Anfrage am Dienstag, dass sich Thomas Mayer und das Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen einvernehmlich getrennt hätten. Derzeit werden die Agenden von Mayer vorübergehend intern aufgeteilt. Die Stelle des CFO werde in nächster Zeit nachbesetzt, so Roman Rauch.