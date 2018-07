Vorarlberg: Hilflose Wanderinnen mit Hubschrauber geborgen

Thüringerberg - Zwei Wanderinnen gerieten am Dienstagnachmittag in Thüringerberg in alpine Notlage.

Zwei Wanderinnen im Alter von 55 und 61 Jahren wollten am Dienstagnachmittag in Thüringerberg über einen Wanderweg vom der Äußeren Alpila zum Hochgerach aufzusteigen. Aufgrund eines heranziehenden Gewitters und der daraus entstandenen Unsicherheit, kamen die beiden Frauen vom Wanderweg ab, gerieten in unwegsames Gelände und verloren sich zudem noch aus den Augen.