MS Austria Jubiläumsfahrt zum 80er

Das schnellste Passagierschiff des Bodensees feiert seinen 80. Geburtstag.

“Vorarlberg heute” war bei der Jubiläumsfahrt dabei, erinnert sich mit den Gästen zurück und erzählt, was die “Legende vom Bodensee” so besonders macht.

“MS Austria” nahm in der Kriegszeit ihren Anfang

Damals, in der Kriegszeit, war ein Schiff mit dieser gewaltigen Größe wahrlich außergewöhnlich. Zu der Zeit kannten die meisten Leute hauptsächlich Dampfer im Bodensee. So rief die “MS Austria” in den meisten Menschen Respekt und Ehrfurcht hervor und erfreute sich großer Beliebtheit. Kein Wunder also, dass sie in den 50er Jahren das am meisten eingesetzte Schiff war.