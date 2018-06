Vorarlberg: Heranwachsende mit psychischen Auffälligkeiten unterstützen

Chronische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere verbunden mit Auffälligkeiten und Schwierigkeiten im psychosozialen Bereich, haben sich im letzten Jahrzehnt gehäuft.

“Wir wollen eine bestmögliche Versorgung, die alle zur Verfügung stehenden Ressourcen optimal nutzt, um den Betroffenen die passende Hilfe zu bieten”, betonte Gesundheitslandesrat Christian Bernhard bei der Vorstellung dieses Angebotes am Montag, 25. Juni, im Landhaus. Dafür werden auch zusätzliche Mittel aus der öffentlichen Hand aufgebracht. Der Beitrag aus dem Vorarlberger Sozialfonds wird von 1,7 auf 2,5 Millionen Euro erhöht.

Wie bisher können Eltern mit ihren Kindern die Erstberatungsstellen des ifs oder den aks (nach ärztlicher Abklärung) aufsuchen, wenn es Auffälligkeiten gibt. Sehr häufig kann schon da rasch eine Lösung gefunden werden. Zeigt die Erstabklärung aber, dass eine schwerere Beeinträchtigung vorliegt, wo die bestehenden Angebote an ihre Grenzen stoßen, dann wird künftig eine Betreuung und Behandlung bei pro mente Vorarlberg eingeleitet.

Dieses sozialpsychiatrische Angebot bei pro mente richtet sich an Schulkinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren mit einem hohen Risiko einer überdauernden psychischen Störung. Der Zugang erfolgt ausschließlich durch eine Zuweisung der Fachärztinnen/-ärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder aufgrund einer Abklärung durch aks und ifs.

Stufenweiser Ausbau

Jugendlichen (ab 14 Jahre) bietet pro mente einen verbesserten niederschwelligen Zugang durch leichtere Erreichbarkeit und erweiterte Öffnungszeiten. Dieser Ausbau erfolgt stufenweise. An der Beratungsstelle Unterland in Dornbirn startete das erweiterte Angebot im Mai, für das Oberland in Nenzing kann es voraussichtlich Anfang 2019 etabliert werden.