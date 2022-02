Vorarlberg hat mehr Medaillen als die ganze Schweiz

Die Vorarlberger Olympia-Athleten präsentieren sich bei den derzeit stattfindenden Winterspielen in Peking von ihrer allerbesten Seite.

Nach der Silbermedaille im Slalom von Katharina Liensberger und der Bronzemedaille von Thomas Steu mit seinem Partner Lorenz Koller im Rodel-Doppelsitzer gab es am Donnerstag jeweils eine Goldene für Johannes Strolz in der Alpinen Kombination und für Alessandro Hämmerle im Snowboardcross sowie eine weitere Medaille für Thomas Steu mit seinem Partner Lorenz Koller sowie Wolfgang Kindl und Madeleine Egle in der Teamstaffel – diesmal eine Silberne.