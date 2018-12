Vorarlberg hat die niedrigsten Energiekosten

Bregenz - Die Ausgaben pro Haushalt sind im bundesweiten Vergleich am niedrigsten.

In Vorarlberg sind die Energiekosten am niedrigsten. Im Mittel handelt es sich um 92 Euro pro Haushalt und Monat. Österreichweit sind es 117 Euro. Die Kosten in allen Auswertungen, die die Statistik Austria auf Basis einer Erhebung für das vergangene Jahr auflistet, sind in Vorarlberg am niedrigsten, also auch pro Quadratmeter und pro Person.