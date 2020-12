Vorarlberg hat bezüglich Triage wohl "Glück gehabt"

In Vorarlberg musste anders als offenbar in anderen Bundesländern während der zweiten Welle der Corona-Pandemie auf den Intensivstationen nicht triagiert werden.

32 Intensivbetten frei

Man müsse aber mit Prognosen vorsichtig sein, betonte Fleisch. Am Donnerstag waren insgesamt noch 32 Intensivbetten frei, das bedeute, man habe Luft. Die Vorarlberger Landeskrankenhäuser und das Stadtspital Dornbirn seien diesbezüglich "ausgleichende Gefäße - das heißt, alle helfen einander aus", so Fleisch, der auf eine täglich aktualisierte Bettenkoordination verwies. So waren etwa zeitweise die Intensivstationen in Bregenz und Dornbirn stark gefordert, Hohenems sogar voll. In der Folge seien die Patienten auf andere Spitäler verlegt worden, die noch Kapazitäten hatten.