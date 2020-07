Vorarlberg: Harder Pärchen geriet in Fußacher Bucht mit Motorboot in Notlage

Seepolizei Hard rückte mit Patrouillenboot an, damit das in Not geratene Boot nicht in der Fußacher Bucht versinkt.

Am Sonntag war ein 32-jähriger Mann aus Hard zusammen mit seiner Frau mit seinem Motorboot auf dem Bodensee im Bereich der Fußacher Bucht unterwegs. Gegen 15.55 Uhr bemerkte der Mann, dass sein Boot in Schräglage geraten war. Bei sofortiger Nachschau stellte er fest, dass an einer unbekannten Stelle Wasser in sein Boot eingedrungen und die vorhandene Bilgenpumpe mit der Wassermenge überfordert war.

Seepolizei rückte mit Patrouillenboot an

Nach Verständigung der Seepolizei Hard fuhr diese umgehend mit dem Patrouillenboot "V20" in die Fußacher Fahrrinne ein und konnte dem Mann mittels mitgeführter Tauchpumpe helfen sein Boot auszupumpen, wodurch ein Sinken des Bootes verhindert werden konnte.

Wasser in Innenbordmotor eingedrungen

Kurze Zeit später trafen die von der Seepolizei verständigten Feuerwehrboote "Föhn" und "Pfänder" am Einsatzort ein, welche den Mann zu einer Werft in Hard begleiteten. Nach dem Auswassern mittels Kran konnte erhoben werden, dass das Wasser im Bereich der starren Welle (Innenbordmotor) eingedrungen war.

Bodensee nicht verunreinigt

Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt und durch das Auspumpen gelangten keine Betriebsstoffe in den Bodensee.

Die Einsatzkräfte

Am Einsatz war die Seepolizei Hard mit dem Patrouillenboot "V20" und drei Mann Besatzung, die Feuerwehr Hard mit dem Feuerwehrboot "Föhn" und die Feuerwehr Bregenz mit dem Feuerwehrboot "Pfänder" im Einsatz.