Vorarlberg: Halbstarke Drohung mit gezücktem Messer

„Noch einmal bei der Kurdendemo, dann Kopf weg“, warnte ein 14-Jähriger einen Landsmann.

Als Angeklagter am Landegericht Feldkirch verhielt sich der Jugendliche auffallend leise und schüchtern. Das mag verwundern, weil das so gar nicht zu seiner Vergangenheit passt.

Seine letzte Straftat ereignete sich im Februar dieses Jahres in Lustenau. Der nunmehr 14-jährige und damit Strafmündige hielt damals einem ebenfalls jugendlichen Bekannten ein Messer vor und nötigte ihn: „Noch einmal bei der Kurdendemo, dann Kopf weg“, hieß es in der Anklageschrift. Weil der von ihm Bedrohte ein PKK-Anhänger und folglich Terrorist gewesen sei, soll der Beschuldigte sein Tun damals begründet haben. Doch noch kam der Jugendliche recht ungeschoren davon. Das Gericht hielt eine teilbedingte Geldstrafe in der Höhe von insgesamt 720 Euro in 180 Tagessätzen wegen des Verbrechens der schweren Nötigung für ausreichend. Allerdings nur als letzten Warnschuss vor den Bug. „Versauen Sie sich nicht die Ihre Zukunft“, gab der Staatsanwalt dem Verurteilten noch auf den Weg.