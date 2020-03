Vorarlberg hält zusammen

Unter dem Motto "Zäma heba" beteiligen sich zahlreiche Ehrenamtliche an der Nachbarschaftshilfe und versuchen zu helfen, wo es nur geht. Wir haben mit der Dornbirner Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und dem Koblacher Bürgermeister Gerd Hölzl über die Herausforderung des neuen Modells gesprochen.

Hotlines sind eingerichtet

Nicht nur in der größten Stadt Vorarlbergs Dornbirn, auch in kleineren Gemeinden wie Koblach funktioniert dieses Modell. Am Sonntag wurden aufgrund der neuen Ausgangsbeschränkungen die Rahmenbedingungen für die Nachbarschaftshilfe auf die Beine gestellt, erklärt Bürgermeister Gerd Hölzl im Interview. Seit Montag gibt es nun die Nachbarschaftshilfe-Hotline in Koblach. Hier können sich Personen, welche Hilfe benötigen, melden.