Vorarlberg: Guter Auftakt in die Sommersaison

Bregenz – Vorarlbergs Tourismus hat einen geglückten Start in den Sommer 2018 hinter sich.

Laut dem aktuellen Bericht der Landesstelle für Statistik sind in den ersten beiden Monaten (Mai/Juni) der Saison 321.400 Gäste nach Vorarlberg gekommen, um 2,3 Prozent mehr als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Sie haben insgesamt 931.700 Übernachtungen (+3,2 Prozent) gebucht.

Dass der Juni 2018 (171.500 Gäste mit 523.800 Nächtigungen) im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Minus im Tourismusgeschäft gebracht hat, liegt hauptsächlich an der Verschiebung der Feiertage. Der Pfingstmontag und Fronleichnam waren heuer schon im Mai. Deshalb ist die Betrachtung des zweimonatigen Zeitraumes aussagekräftiger für die Bewertung des Saisonstarts.

In allen Landesteilen wurden Nächtigungszuwächse registriert. Am deutlichsten fielen diese im Kleinwalsertal (+9,1 Prozent) und in der Alpenregion Bludenz (+5,5 Prozent) aus. Die gewerblichen Beherbergungsbetriebe legten um 4,5 Prozent zu, Campingplatzbetreiber um 6,1 Prozent. Die Privatquartiere erreichten das Vorjahresniveau.