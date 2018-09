Vorarlberg: Grüne wollen gegen Feinstaub vorgehen

Eine aktuelle Studie zeigt neue beunruhigende Zahlen - die Vorarlberger Grünen appellieren an die Bevölkerung.

“Mobilität an Bedürfnissen ausrichten”

Besonderes Augenmerk wollen die Grünen auf die kleinen Stäube (PM 2,5) legen, welche direkt in die Lunge wandern – diese werden in erster Linie durch Verkehr und Heizanlagen verursacht. “Einmal mehr zeigt sich also, dass es in der Verkehrsfrage einen Wende braucht. Die Mobilität ist stärker auf die Bedürfnisse der Menschen auszurichten, das heißt zum Beispiel eine konsequente Raumplanung in Richtung hochwertiger Nahräume und einer guten Nahversorgung. Und konsequenter Ausbau der Radinfrastruktur und des öffentlichen Verkehrs.”