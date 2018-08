Vorarlberg: Grüne fordern Verbesserung bei Klimapolitik

Laut den Vorarlberger Grünen gleicht die Klimapolitk der Bundesregierung einem Desaster - Adi Gross hat einige Verbesserungsideen.

Wie der ORF Vorarlberg berichtet, sei für die Grünen ein erster Schritt eine höhere Steuer auf alles, was Emissionen verursacht. Auch eine neue Verkehrspolitik, welche eher vom Auto wegführt, sei zu forcieren. “Ich bin fest davon überzeugt, dass viel mehr mitgetragen würde, als sich die Politik im Moment traut”, so Adi Gross, Klubobmann der Vorarlberger Grünen.

Amerikanischer Weg

Kritik äußert er dabei nicht nur am Land, sondern auch an der Bundespolitik. Statt Ressourcen in den Kampf gegen die Klimaerwärmung zu investieren, würde man am Dieselprivileg festhalten und Tempo-140 prüfen. Laut Adi Gross ist die Bundesregierung derzeit auf einem amerikanischen Weg. Auch im Land sieht er Verbesserungspotenzial, eine Mobiltätswende sei dringend notwendig. Es gebe bereits Studien, wie viel des Lieferverkehrs über Lastenräder möglich wäre. “Es geht um unsere Lebensgrundlage. Also wenn wir nicht langsam entscheiden umzusteuern zugunsten der Menschen, die hier leben, werden wir ganz andere Probleme erleben.”