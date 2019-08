Vorarlberg: Groß bestellt, nichts bezahlt – 554.000 Euro Schaden

21-Jähriger wegen gewerbsmäßigen schweren Betruges zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Bagger und anderes Gerät

Auch schwere Baumaschinen wie Anhänger oder Bagger bestellte der Mann, zwei Bagger nahm er auch von einer Schweizer Firma mit. Diesem Betrieb im Kanton St.Gallen fehlen nun rund 90.000 Euro in der Kasse. Ob Traktor oder Schneepflug, all diese Dinge gefielen dem erfolglosen Jungunternehmer, bezahlen konnte er nichts davon. Für die Betrügereien gab es nun zwei Jahre Haft. Seine Freundin, die von einigen „Käufen“ wusste und sogar mithalf, wurde zu 1000 Euro Strafe und sechs Monaten bedingt verurteilt. Sie war nur am Rande beteiligt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. An Schäden wurden vorläufig rund 70.000 Euro zugesprochen.