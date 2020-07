Vorarlberg: Granate in Feldkirch gefunden

Am Mittwoch entdeckte ein Arbeiter eine Mörsergranate in einem Bauschuttcontainer.

Am Mittwoch um 14:59 Uhr wurde die Polizei über den Fund einer Mörsergranate, in einem Container beim Leusbündtweg in Feldkirch, informiert. Ein Arbeiter entdeckte die leicht vergrabene Mörsergranate in einem Bauschuttcontainer. Da er das Objekt zunächst nicht zuordnen konnte, nahm er es in die Hand und sah es sich genauer an, bis er bemerkte, dass es sich um eine Mörsergranate handeln dürfte.