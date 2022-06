Vorarlberg: "Golmer Cross Golf Charity" erspielt 150.000 Euro

120 Teilnehmer erspielten bei der "Golmer Cross Golf Charity" 150.000 Euro "vo Muntafuner - för Muntafuner".

Am 11. Juni wurde am Golm wieder quer über die Wiesen gegolft. Bei der 14. Ausgabe der "Golmer Cross Golf Charity" waren 120 Teilnehmer in Dirndl und Lederhose dabei und schlugen den kleinen weißen Ball quer über die Anita-Wachter-Rennstrecke.