Vorarlberg: Goldbeck Rhomberg baut für Gebrüder Weiss

Für den Bau der steirischen Firmenzentrale von Gebrüder Weiss wurde die Goldbeck Rhomberg GmbH beauftragt.

Die Gebrüder Weiss GmbH (GW) errichtet im Kalsdorfer Schachenweg ihre neue steirische Firmenzentrale. Generalunternehmer für das Gebäude mit Logistik-, Umschlaghalle und Büros ist die Goldbeck Rhomberg GmbH. Es ist der erste Auftrag für den jüngst gegründeten Standort des Systembauunternehmens in der Steiermark. Am gestrigen Mittwoch war Spatenstich, in nur neun Monaten wird die Immobilie übergeben.