Vorarlberg: Getränke und Snacks geklaut - Zeugen gesucht

Nachdem bei einem Automaten beim Clubheim des FC Mäder das Sichtfenster eingeschlagen und der Inhalt gestohlen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft begab sich am Sonntag in der Zeit zwischen 0 Uhr und 8 Uhr zum Clubheim des FC Mäder. Dort schlug die Täterschaft das Sichtfenster des Automaten ein und stahl daraus eine größere Menge an Getränken und Snacks. Alkoholische Getränke blieben dabei unberührt. Das Diebesgut wurde mit einer Schubkarre, welche neben dem Automaten abgestellt war, in Richtung Rheindamm abtransportiert. Zuvor wurden mehrere Red Bull-Dosen auf den Fußballplatz geworfen und damit offensichtlich Fußball gespielt. Weiters wurden vor Ort mehrere Snacks konsumiert und die Verpackungen am Tatort liegen gelassen. Die Polizei Altach bittet um Hinweise.