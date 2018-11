Vorarlberg: Geschäftsmann wegen Vergewaltigung angeklagt

Delikater Prozess am Landesgericht Feldkirch um Sex, Drogen und Alkohol im mondänen Lech.

Drei russische Damen

Doch anschließend kam Staatsanwältin Sara Maria Haugeneder mit der Anklage zur Sache: Demnach sei der innerösterreichische Geschäftsmann mit seinem Freund im März dieses Jahres zum Skiurlaub nach Lech angereist. Doch nicht allein. Sie waren in Begleitung von drei russischen Damen, die sie bereits am Flughafen Salzburg getroffen hatten. Eine der Frauen war schon länger mit dem Geschäftsfreund des Beschuldigten liiert, die beiden anderen hatte man extra aus Moskau einfliegen lassen. In Lech habe der Mann, der nun auf der Anklagebank in Feldkirch sitzt, in einem Appartement eine der Russinnen im Bett vergewaltigt, während sich das angebliche Opfer im Rausch von Drogen (Kokain) und Alkohol befand. Erst als die Frau erwachte, habe sie ihren angeblichen Peiniger von sich gestoßen.