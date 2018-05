Vorarlberg: GEMEINSAM.SICHER mit dem Messepark

Am Samstag, den 02. Juni 2018, findet im Messepark in Dornbirn eine Gemeinsam.Sicher-Veranstaltung der Polizei statt.

Die bereits langjährige Kooperation zwischen dem Messepark und der Polizei wird mit dieser Veranstaltung nun auch „optisch“ besiegelt. Am Samstag besteht die Möglichkeit für die Bevölkerung, sich direkt mit der Polizei auszutauschen. In der Zeit von 09:00 bis 18.00 Uhr können sich Interessierte über das Berufsbild „Polizei“ informieren, aber auch gerne sicherheitsrelevante Fragen an die anwesenden Polizeibediensteten stellen. Für die „kleinen“ Besucher ist die Kinderpolizei vor Ort.